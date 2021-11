Apenas 52,6% dos portugueses usam sempre máscara em espaços fechados, revela estudo

A maioria dos portugueses (83%) continua a utilizar máscara em espaços fechados, mas apenas 52,6% diz usá-la sempre, revela o "Barómetro Covid-19: Opinião Social", segundo o qual somente 14% dos inquiridos reportou cumprir o distanciamento físico recomendado.

Segundo o estudo da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), que analisou o período entre 30 de outubro e 12 de novembro, tem-se verificado "uma redução generalizada na adesão a comportamentos de proteção, incluindo a higiene das mãos, o distanciamento físico e a utilização de máscara".

Em declarações à agência Lusa, a investigadora da ENSP e coordenadora do estudo, Ana Rita Goes, ressalvou que, apesar desta redução, "as pessoas continuam a aderir bastante a estes comportamentos de proteção", mas não de uma forma tão sistemática.