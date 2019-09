Apenas 6% das escolas avançam com planos de inovação

Apenas 50 dos 800 agrupamentos escolares do País apresentaram planos de inovação que lhes permitem definir mais de 25% do currículo já este ano. Segundo os dados revelados pelo Ministério da Educação, só 6% dos agrupamentos do País aderiram."Não esperava mais porque o despacho que abriu esta possibilidade só saiu em junho. As escolas precisam de debater isto em Conselho Pedagógico e no Conselho Geral e muitas estão a apontar baterias para o ano letivo 2020/2021", disse aoFilinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.Uma das mudanças a implementar nestas escolas será a organização do ano em dois semestres. "A maioria dos projetos apresentados passa também pela semestralização", afirma o ME."Sempre lutámos pelos dois semestres, para acabar com o desequilíbrio de ter dois períodos gigantes e um que é anão", disse Filinto Lima, frisando que os planos de inovação incidem no Ensino Básico e descuram o Secundário, em que os exames condicionam todo ensino, defendendo uma mudança no modelo de acesso ao Superior.