Apenas 9% dos idosos portugueses têm saúde

Populações da Áustria, Suíça, Alemanha e França são consideradas as mais saudáveis.

Por Francisca Genésio | 01:30

A população idosa portuguesa destaca-se, pela negativa, entre as restantes da União Europeia, devido aos baixos níveis de saúde que apresenta: só 9% é saudável. A conclusão é do estudo europeu ‘Do-Health’, que envolve mais de meia centena de investigadores de vários países.



"O resultado de Portugal não surpreende mas é francamente preocupante. Os nossos idosos são dos menos saudáveis a todos os níveis", disse ao CM o médico José António Pereira da Silva, coordenador do estudo em Portugal, sublinhando a urgência de o País investir "na promoção do envelhecimento ativo".



No pódio dos mais saudáveis estão os idosos austríacos (58%), seguidos pelos suíços (51%). A Alemanha surge logo a seguir com 38% da população idosa saudável, e a França, com 37%.



Sobre as causas do mau resultado português, José António Pereira da Silva aponta "a acessibilidade aos cuidados de saúde, as pensões, condições de habitação, bem como a falta de literacia".



Entre os parâmetros avaliados está "o número de doenças crónicas, nível de satisfação da própria saúde e o estado cognitivo e físico".



Para a elaboração do estudo foram entrevistados 2157 idosos com mais de 70 anos de vários países.



PORMENORES

301 portugueses avaliados

O grupo de investigadores portugueses é formado por 9 profissionais de saúde da Universidade de Coimbra. Os especialistas seguiram 301 idosos.



Plano de investigação

Durante 3 anos, os participantes tomaram diariamente suplementação de vitamina D e/ou ácidos gordos e/ou placebo para avaliar o estado de saúde.



Nova unidade para estudo

Estudo foi feito numa nova unidade da Universidade de Coimbra, financiada em parte pela União Europeia. O investimento foi superior a 800 mil euros.