Apenas cerca de 35% dos jovens entre os 16 e 17 anos fizeram autoagendamento da vacinação Covid, diz Gouveia e Melo

O vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador da Task Force para a vacinação, anunciou esta quinta-feira que cerca de 70 mil jovens entre os 16 e 17 anos já fizeram o autoagendamento da vacina contra a Covid-19.O responsável explicou que o universo total previsto ronda os 200 mil jovens, pelo que apenas cerca de 35% fizeram a marcação da inoculação.

"Já se agendaram cercam de 70 mil jovens. Se processo não ficar concluído faremos agendamento através nossas bases de dados, chamando as pessoas que faltam. Queremos é vacinar os jovens", afirmou aos jornalistas durante a visita que está a fazer a centros de vacinação do Algarve e Alentejo. "Tenho que vir falar com a minha tropa, e é um prazer", disse.

"Ainda há tempo, e há outra soluções para trazer os jovens ao processo de vacinação", defendeu Gouveia e Melo que ainda anunciou um reforço no processo de vacinação já na próxima semana.





"Estamos a preparar quatro semanas intensivas de vacinação. Vamos dar mais de 500 mil primeiras doses, fruto do reforço do Ministério da Saúda que conseguiu fazer acordo com a Polónia de vacinas da Pfizer que chegam da Polónia, chegam 300 mil na segunda e na outra segunda outras 300 mil", explicou o responsável.

"Peço aos pais e jovens que se autoagendem até sexta-feira para irem ao processo de vacinação", no fim de semana de 14 e 15 de agosto, apelou Gouveia e Melo, sublinhando que o País está "a menos de um ponto percentual" de 70% da população vacinada.