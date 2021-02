Apenas metade do efetivo de bombeiros na Covilhã levou 1ª dose da vacina contra a Covid

Depois de 20 bombeiros da corporação da Covilhã terem sido vacinados na última semana, outros 22 receberam esta terça-feira a primeira dose. “É apenas 50 por cento do efetivo. Não é o ideal, mas é o possível”, lamenta Hélio Pinto, adjunto do comando, que acompanhou o processo no centro de saúde.A prioridade “foram os elementos envolvidos no transporte de emergência pré-hospitalar, seguidos dos que fazem transporte de doentes e, por fim, os bombeiros ligados a grupos de primeira intervenção”.