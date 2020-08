Aplicação que alerta para Covid está por dias

A aplicação para telemóveis que vai permitir localizar contactos próximos de alguém diagnosticado com Covid-19 nas 48 horas anteriores ao teste está “por dias”, garantiu esta quarta-feira Luís Goes Pinheiro, presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.





Desenvolvida pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, a Stayaway Covid está a ser testada por “quase mil pessoas”, explicou o responsável, que garantiu que os dados recolhidos pela aplicação serão “apagados após 14 dias, para evitar que dados pessoais estejam guardados para lá do que é necessário”.



O sistema permite notificar quem, nas 48 horas anteriores ao diagnóstico, contactou com proximidade (a menos de dois metros e por mais de 15 minutos) com alguém infetado com Covid-19. “A app preserva ao máximo a privacidade e liberdade de movimentos de quem a utiliza”, assegurou.





No relatório de situação divulgado esta quarta-feira, há 167 novos casos de Covid-19, mais um óbito e 247 recuperados.