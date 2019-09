Aplicação 'Via Verde Estacionar' já foi instalada por mais de meio milhão de pessoas

A aplicação do Serviço Via Verde Estacionar (VVE) já foi instalada por mais de meio milhão de pessoas. A informação é avançada num comunicado oficial do grupo Via Verde na semana em que se assinala a Mobilidade em toda a Europa.



O serviço que está prestes a assinalar três anos de existência "é utilizado diariamente por mais de 100 mil condutores - com um gasto médio de 1,02€", revela o mesmo comunicado. Trata-se de "um serviço único e seguro, que veio facilitar a vida dos utilizadores dos parques de estacionamento de superfície".





A aplicação abrange 18 cidades de Portugal. Agora, o grupo Via Verde revela que o serviço vai também estar disponível em Lisboa, sendo na "Área Metropolitana da capital já uma realidade implementada, com o VVE a estar disponível na Amadora, Almada, Cascais, Loures, Oeiras, Sintra".Fora de Lisboa, este serviço pode ser utilizado em mais 12 cidades: Porto, Gaia, Portimão, Vila Real, Figueira da Foz, Bragança, Espinho, Lagos, Loulé, Monte Gordo, Tavira e Vila Real de Santo António.De acordo com o comunicado envido à Comunicação Social, só no último ano, até agosto de 2019, "o número de lugares abrangidos pela aplicação do VVE contabilizou aproximadamente os 44 mil. O serviço foi utilizado 3,6 milhões de vezes desde o início (3,4 milhões de euros em transações), mas só nos últimos 12 meses registaram-se 2,2 milhões de utilizações (2,3 milhões euros em transações) – o que se traduz num crescimento de 108 % face ao período homólogo".Com o serviço VVE, "estacionar na rua deixou de ser, em várias cidades, um problema para os condutores. Não precisa de ter a Via Verde no carro e muito menos de moedas, trocos, ou parquímetros, pagando unicamente o tempo que utilizar". Através da aplicação é ainda possível "associar veículos, mesmo que não sejam clientes Via Verde, assim como efetuar vários estacionamentos em simultâneo".