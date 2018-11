Apoiadas após incêndio na serra de Monchique chegam a 370 famílias

Agricultor tem os animais fechados em estábulo depois do fogo ter destruído as cercas. Há pessoas a pagar luz de contadores que derreteram.

Por Diana Santos Gomez | 09:15

Depois do incêndio que atingiu Monchique, em agosto, 370 famílias foram sinalizadas como vulneráveis, sendo que 98 eram casos considerados graves e urgentes. Os números são da Plataforma Ajuda Monchique, que nasceu na mesma semana que começou o fogo e que encerra hoje a sua atividade voluntária.

O caso de José Franco é um dos muitos acompanhados pelos voluntários ao longo de três meses. Viu a casa arder e é obrigado a ter cerca de vinte animais trancados num estábulo, porque as cercas arderam e não consegue reconstruí-las sem apoios. "Esta situação obriga- -me a gastar mais dinheiro para alimentar os meus animais que infelizmente vivem sem a dignidade e liberdade que sempre lhes consegui dar", lamentou ao CM José Franco.

Para fazer frente a casos como este, cerca de 200 voluntários percorreram o concelho com o objetivo de apoiar as vítimas. Joana Martins, de 32 anos, que idealizou a plataforma foi uma delas. A jovem, que cresceu em Monchique e tem experiência em trabalho humanitário em Moçambique, alerta que "há pessoas que ainda estão a pagar luz de contadores que derreteram no fogo, 70 euros por mês à EDP, porque não têm como provar o que lhes aconteceu".

A Plataforma Ajuda Monchique deu apoio a arranjar alternativas de alojamento, alimentação, tubos de rega, ferramentas agrícolas e conseguiram arranjar empresas que, gratuitamente, retiraram o amianto das casas destruídas pelo fogo.n