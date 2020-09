Apoio alimentar vai chegar a 72 famílias em Vila Real de Santo António

Um total de 72 famílias recebeu apoio alimentar do município de Vila Real de Santo António, 30 destas para poderem realizar compras no supermercado, apurou o CM. É uma ajuda atribuída na sequência dos desafios económico-sociais colocados pela pandemia de Covid-19.

A linha de resposta social, criada no âmbito do atual contexto, recebeu, entre o mês de março e julho, quase 90 chamadas. Entre as dezenas de solicitações, quatro famílias deste concelho foram encaminhadas para a apresentação de candidatura ao Rendimento Social de Inserção. No que respeita ao auxílio para entrega e compra de medicação, foram sinalizados seis habitantes.





As medidas em causa integram a estratégia desta autarquia, cujo investimento totalizou meio milhão de euros. Ainda na lista de impacto social, à semelhança de outros municípios, foi criada uma rede de alojamento em hotéis para profissionais de saúde. A câmara distribuiu ainda máscaras e equipamentos de proteção individual.Aos alunos do Ensino Secundário foram oferecidos tablets para acompanhar as aulas à distância. A autarquia disponibiliza uma linha de apoio diária e gratuita, incluindo acompanhamento psicológico, através do número 910 890 007/8.