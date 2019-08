Apoio contra a seca em mais 18 municípios

O apoio a agricultores com explorações situadas em concelhos com seca extrema ou severa foi alargado a mais 18 municípios. Segundo uma nota do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, são disponibilizados mais um milhão de euros para apoiar os investimentos dos agricultores. Os novos municípios estão localizados no Alentejo, Ribatejo e Beira Baixa.Estes municípios juntam-se aos 60 que já tinham sido declarados em junho em situação de seca severa ou extrema, para os quais foram disponibilizados 3 milhões de euros.As candidaturas aos apoios podem ser apresentadas até 16 de setembro, sendo as despesas elegíveis a partir da data da apresentação da candidatura."A par destas medidas, o Governo mantém aberta a linha de crédito Alimentação Animal", de apoio aos produtores pecuários em todo o País.Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Arraiolos, Avis, Azambuja, Cartaxo, Castelo Branco, Chamusca, Constância, Fronteira, Golegã, Mora, Ponte de Sor, Salvaterra de Magos, Santarém, Sousel e Vila Franca de Xira são os novos municípios abrangidos.Os municípios em situação mais preocupante estendem-se desde Castelo Branco até Vila Real de Santo António. Para além dos municípios maioritariamente agrícolas, há também concelhos mais urbanos, como o Barreiro, Seixal ou Setúbal.