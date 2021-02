Dois meses após o início do surto de Covid-19 que afetou o Lar da Misericórdia de Alcáçovas – e que fez 34 vítimas mortais entre os residentes infetados – o responsável pela instituição diz que “o pior já passou” e que o próximo “passo” é garantir apoio psicológico a utentes e funcionários.“Já pedimos à Segurança Social que nos arranje psicólogos”, disse ontem o provedor João Penetra, acrescentando que o surto teve também consequências financeiras. Além das despesas assumidas com a contratação de recursos humanos (que somam “quase 100 mil euros”), o aumento do tratamento de lixo biológico e a aquisição de equipamentos de proteção individual, a instituição está a “faturar a menos, por mês, cerca de 40 mil euros”, devido aos lugares vagos.