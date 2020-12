Face aos protestos dos empresários da restauração, o governo veio este sábado esclarecer que a medida Apoiar Restauração abrange as perdas dos restaurantes do território nacional continental no dia 31 de dezembro, visando compensar as quebras na faturação decorrentes das restrições de funcionamento anunciadas na passada quinta-feira (os restaurantes em território continental só podem funcionar até às 22h30 no último dia do ano, e até às 13h00 nos dias 1, 2 e 3 de janeiro.









“Os restaurantes poderão, assim, compensar 20% da sua quebra de faturação, face à média dos primeiros fins de semana do ano de 2020, estando aberto a micro, pequenas e médias empresas do setor da restauração e similares”, refere a nota à imprensa do gabinete do Ministro de Estado, da Economia e Transição Digital.

O Apoiar Restauração, mecanismo de auxílio específico para o setor da restauração em vigor desde 25 de novembro, aplica-se aos períodos de suspensão de atividades, e é “acumulável” com a medida Apoiar.pt. , que tem 750 milhões de euros.