Uma aposta simples, no valor de 2,5 euros, bastou para que um apostador anónimo acertasse na chave milionária do Euromilhões desta sexta-feira, com um prémio de cerca de 69 milhões de euros. O boletim vencedor foi registado no ponto de venda dos Jogos Santa Casa instalado no café Leblon, na rua Soares dos Reis, em Mafamude, Gaia.





