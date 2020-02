Aposta de 2,5 euros rende 67 milhões a euromilionário português

Desde sexta-feira que Portugal tem mais um euromilionário. O primeiro prémio de 67 milhões de euros saiu a um apostador que gastou 2,5 euros e registou o boletim no Snack-Bar Juliano, na cidade de Faro e, na manhã de ontem, a alegria no café já era bem evidente.



"Ligaram ao meu filho na sexta-feira à noite a informar que o boletim vencedor tinha sido registado aqui na nossa casa. Fico muito satisfeito por ter entregue um prémio tão alto" disse ao CM Domingos Juliano, proprietário do estabelecimento.

A aposta vencedora foi registada na quinta feira, tratando-se de uma aposta simples e automática. O 71º euromilionário em Portugal permanece ainda desconhecido, mas certo é que vai receber bem menos do que os 67 milhões de euros: o imposto de selo de 20% para prémios acima dos 5 mil euros dá ao Estado 13,4 milhões de euros.



Do sorteio de sexta-feira vieram para Portugal dois terceiros prémios (30 794 € cada, também sujeitos a imposto de selo) e 11 quartos prémios (669 €). No total, desde que o Euromilhões chegou a Portugal, em 2004, os portugueses já ganharam em jackpots 2 343 milhões de euros. O último vencedor registou o boletim numa papelaria na Malveira, em Mafra, e ganhou 100 milhões de euros, no sorteio de 17 de janeiro deste ano.

"Portugal é um país com muita sorte"

Desde 2004 que já saíram 71 primeiros prémios do Euromilhões em Portugal, algo "absolutamente fantástico para a dimensão que o país tem" referiu ao CM Maria João Matos, diretora de comunicação dos Jogos Santa Casa, que felicitou o café vencedor. "Portugal é um país com muita sorte" adiantou. O apostador tem 90 dias para reclamar o prémio "mediante identificação presencial" no Departamento de Jogos da Santa Casa.



SAIBA MAIS

250

milhões de euros é o prémio máximo possível de obter no Euromilhões com a adoção de novas regras desde 29 de janeiro. Até então o máximo possível era de 190 milhões de euros. Portugal obteve um dos quatro jackpots de 190 milhões já entregues: foi premiada a 24 de outubro de 2014 uma apostadora de Castelo Branco.



Loto em nove países

Criado em 2004 o Euromilhões é jogado em nove países da Europa: Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Suíça e Áustria.



805 milhões de euros

As vendas do Euromilhões em 2018 somaram 805 milhões de euros, o que representou uma quebra de 5,4% face a 2017, segundo dados oficiais.