A Nova SBE (School of Business and Economics) abriu esta segunda-feira as portas do campus de Carcavelos, em Cascais, a 1700 novos alunos de mestrado. O número crescente de estudantes que procuram a universidade resulta da forte aposta “nas competências tecnológicas e digitais”, destacou ao Correio da Manhã o diretor Daniel Traça.









