O primeiro prémio do Euromilhões desta sexta-feira saiu a um apostador português, de Faro.O vencedor recebe um prémio de 67 milhões de euros, menos 20% (cerca de 13,4 milhões) que é retido pelo Estado. Ou seja, depois de descontado o imposto, o prémio é de 53,6 milhões de euros.A combinação vencedora é composta por 8, 11, 20, 22 e 23. As estrelas são a 3 e 4.Já o prémio M1lhão, com o número QBS 19 491, saiu em Santarém.