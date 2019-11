Apostador ganha 100 mil euros em raspadinha de Natal em Paredes

No café Boa Amizade, em Gandra, Paredes, nunca tinha saído tanto dinheiro. Esta sexta-feira de manhã, a sorte bateu à porta.

A raspadinha Feliz Natal parece ter sido disputada. Momentos antes de ter saído o prémio, esteve nas mãos de um outro apostador.

Apostou 5 euros e saíram-lhe cem mil. A verdade é que só recebeu 81 mil euros. Os prémios superiores a 5 mil estão sujeitos a um imposto de selo de 20%.

Este sábado, o premiado, residente do concelho e cliente habitual, estava de volta ao trabalho. É serralheiro e tinha um serviço por concluir.



Confessou à CMTV, sem gravar para as câmaras, que foi trabalhar porque gosta do que faz e não queria deixar o patrão na mão. Ainda não sabe o que vai fazer com o dinheiro, mas talvez compre um carro.

Para comemorar, está já marcado um jantar de arroz cabidela com amigos e família no próprio espaço onde saiu a raspadinha