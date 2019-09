Apostas no Euromilhões recuam 46 milhões de euros

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No momento de jogar, cada vez menos portugueses apostam no Euromilhões. Os mais recentes dados revelam uma queda de 46 milhões, entre os 851 milhões de euros de vendas realizadas em 2017 e os 805 milhões obtidos no último ano. Esta sexta-feira, dia 13 (associado ao azar, mas que pode ser de sorte), as vendas deverão subir, pois há um jackpot de 162 milhões.Associada à quebra nas vendas está a falta de um palpite milioná... < br />