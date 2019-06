Apple Pay chega hoje a Portugal. Saiba se o seu banco é um dos que disponibiliza o serviço

O Apple Pay chegou ao mercado português a partir desta quarta-feira, sendo que a fabricante do iPhone diz que o serviço está disponível através de "muitos bancos nacionais".

O anúncio também foi feito pela Mastercard, que identifica vários "bancos" online onde o serviço está disponível.

"Em cooperação com os seus parceiros Banca Transilvania, Boon, Edenred, J&T, mBank, Monese, N26, Revolut, Slovenská sporitelna, Unicredit Bank oferece hoje aos seus clientes o Apple Pay, transformando os pagamentos móveis com uma forma fácil, segura e privada de pagar", refere um comunicado internacional da empresa de cartões de crédito e pagamentos.

Destas instituições, pelo menos três estão presentes em Portugal e estão no lançamento do serviço no país: Monese, N26, Revolut. São também as três únicas que constam da página em Portugal do Apple Pay. As outras companhias são a Mastercard e também a Visa, embora esta última não tenha ainda efetuado qualquer anúncio sobre o assunto.

Contudo, na página dedicada a Portugal, a Apple refere que "o Apple Pay funciona com cartões de débito e pré-pagos de muitos bancos nacionais".

No comunicado emitido esta quarta-feira, a Mastercard diz que o Apple Pay "vai estar disponível a partir desta quarta-feira para os clientes Mastercard na Bulgária, Croácia, Chipre, Estónia, Frécia, Letónia, Lichtenstein, Lituânia, Malta, Portugal, Roménia, Eslováquia e Eslovénia".

No seu site oficial, a Apple tem uma lista de 35 países onde o seu sistema de pagamentos está presente, mas esta ainda não contém estes países onde o serviço estreia esta quarta-feira.

A Monese é uma das fintech presente em Portugal que também anunciou o lançamento do Apple Pay em Portugal. "Os utilizadores podem alternar entre os seus cartões Monese, dentro da aplicação Wallet, com a mesma facilidade com o que fazem dentro da aplicação da Monese, refere um comunicado da companhia, acrescentando que a "Monese passa a disponibilizar o serviço Apple Pay em 27 países europeus".

A Monese explica que "quando é utilizado um cartão de crédito ou de débito através deste serviço, o número do cartão não fica armazenado nem no dispositivo nem nos servidores da Apple".

"Em vez disso é atribuído um número de conta de dispositivo único, encriptado e armazenado de forma segura no seu dispositivo sendo cada transação autorizada com um código de segurança único e dinâmico que só pode ser usado uma única vez", acrescenta.

O Apple Pay também está disponível nas aplicações mobile do Crédito Agrícola, que será o único banco com o serviço no dia em que ele é lançado em Portugal. A instituição já tinha anunciado no mês passado que iria estar no lançamento do serviço em Portugal.

O Apple Pay é um sistema de pagamentos, que permite realizar estas operações utilizando dispositivos da Apple. Segundo o Crédito Agrícola, com este serviço o cliente pode fazer compras em lojas físicas e na internet, bem como enviar e receber dinheiro através de mensagens. O sistema é compatível com o iPhone SE, iPhone 6 e superiores, bem como com o Apple Watch.