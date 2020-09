Apreendidos 460 quilos de alfarroba furtada

A GNR já apreendeu este verão mais de 30 toneladas de alfarroba furtada, no Algarve. O último caso aconteceu na quinta-feira, quando foi intercetado um veículo ligeiro de mercadorias com 460 quilos daquele fruto, em Loulé. Um homem, de 54 anos, foi constituído arguido.

Foi no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária que foi detetada a viatura carregada com a alfarroba. Tal como já começa a ser habitual neste tipo de situações, o condutor argumentou que tinha apanhado o fruto num terreno com autorização do proprietário.

No entanto, após diligências , os militares vieram a apurar que tal não correspondia à verdade. Isto porque o proprietário do terreno em causa referiu que o suspeito teve autorização para apanhar alfarrobas na sua propriedade há mais de duas semanas, pelo que a foi apreendida não podia ser do seu terreno, segundo explica a GNR.

Foi apreendida a alfarroba, avaliada em 361 euros, bem como a viatura onde o homem efetuava o transporte. O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.

Refira-se que a GNR encontra-se, desde o dia 1 de junho, a levar a cabo ações de sensibilização e fiscalização, com o propósito de evitar a prática de furtos em propriedades agrícolas, no âmbito da operação Campo Seguro 2020.

Nos últimos anos, a alfarroba tem registado um aumento de preço. Atualmente, uma arroba (15 quilos) rende no mercado cerca de 12 euros.