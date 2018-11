Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aprovação de medicamentos inovadores ditada pelos laboratórios

Interesse das farmacêuticas superior às prioridades da Saúde.

Por Edgar Nascimento e Catarina Cardeta | 06:00

As decisões das autoridades portuguesas na aprovação de medicamentos inovadores estão a ser "capturadas pelos calendários comerciais" dos laboratórios, alertou esta sexta-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, no encerramento do Fórum do Medicamento, em Lisboa.



Segundo o governante, o tempo de aprovação de remédios é mediado por "uma agenda ditada não pelas necessidades e prioridades de saúde, mas pela legítima agenda comercial do conjunto das empresas farmacêuticas". Entre janeiro e outubro foram aprovados em Portugal 40 novos medicamentos, valor considerado normal pelo responsável. Francisco Ramos anunciou que a Autoridade do Medicamento (Infarmed) está a trabalhar com as empresas para antecipar o tempo de aprovação, de modo a que "as decisões possam ter alguma consistência com o interesse público".



Francisco Ramos afirmou que o objetivo é, por exemplo, poder apressar a aprovação de um "medicamento mais importante" ou atrasar outro "numa área onde haja já muita oferta".