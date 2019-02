Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aprovada audição urgente da ministra da Presidência no parlamento

Pedido de audição de Maria Manuel Leitão Marques no parlamento foi esta quarta-feira aprovado por unanimidade.

Por Lusa | 12:05

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aprovou esta quarta-feira a audição urgente ministra da Presidência e da Modernização Administrativa sobre a temática da violência doméstica.



O pedido de audição de Maria Manuel Leitão Marques no parlamento, hoje aprovado por unanimidade, resultou de um compromisso entre PSD e PS, uma vez que os sociais-democratas tinham pedido a presença da secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, enquanto os socialistas queriam ouvir, além da ministra da Presidência, também os responsáveis pela Justiça e pela Administração Interna.



Outro requerimento do PSD, para ouvir em sede de comissão parlamentar a ministra da Justiça sobre a difusão de imagens em redes sociais de uma festa na prisão de Paços de Ferreira, foi igualmente aprovado, embora com a abstenção do PS.