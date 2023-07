Aprovada impenhorabilidade dos apoios extraordinários na habitação

Os apoios extraordinários como o apoio à renda ou aos juros bonificados não podem ser penhorados, conforme prevê uma proposta de alteração ao programa Mais Habitação, aprovada.

A medida, aprovada durante as votações na especialidade, resulta de uma proposta de alteração apresentada pelo PS, tendo sido viabilizada sem votos contra, com a abstenção da Iniciativa Liberal e o voto favorável dos restantes partidos.

A versão inicia da proposta determinava apenas a impenhorabilidade do apoio extraordinária renda, cujo valor máximo mensal pode ir até 200 euros, mas o PS sugeriu retirar da medida a referência à renda, para que os apoios extraordinários no âmbito da habitação, como aquele que também vai ser dado a quem tem crédito à habitação e taxa de esforço mais elevada, seja também abrangido.



A votação final global do Mais Habitação está prevista para 19 de julho.