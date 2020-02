Aprovada proposta do BE para fim das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários

A proposta do BE que prevê o fim das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários foi esta quarta-feira aprovada no parlamento com os votos a favor de todos os partidos à exceção do CDS, que votou contra.

A iniciativa bloquista obteve luz verde na votação na Comissão de Orçamento e Finanças da proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

"Com a entrada em vigor da presente lei, o Governo procede à dispensa da cobrança de taxas moderadoras nas consultas de cuidados de saúde primários", define a proposta.