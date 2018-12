Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aprovadas expansões dos metros de Lisboa e do Porto

Vão ser criadas duas novas estações no metro de Lisboa.

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, a expansão dos metros de Lisboa e do Porto.



Em Lisboa será construído um novo troço de dois quilómetros entre o Rato e o Cais do Sodré e serão criadas duas novas estações: Estrela e Santos. Já no Metro do Porto, será construída uma nova linha (linha rosa) entre a Casa da Música e São Bento, numa extensão de 2,8 quilómetros e três novas estações (Casa da Música, Galiza, Hospital de Santo António e São Bento).



Em Lisboa a empreitada inclui ainda a remodelação das instalações do Cais do Sodré e intervenções nos viadutos do Campo Grande, de forma a ligar a linha Verde e a Linha Amarela.



No Porto, a empreitada também contempla a expansão da Linha Amarela, entre Santo Ovídeo e Vila d’Este, com um troço de 3,2 quilómetros e três novas estações (Manuel Leão, Hospital Santos Silva e Vila d’Este), bem como a construção de um Parque de Material e Oficina, em Vila D’Este.