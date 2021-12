Aprovado nos EUA primeiro medicamento injetável que previne transmissão do VIH

A FDA, regulador do medicamento norte-americano, aprovou esta segunda-feira o primeiro medicamento injetável de profilaxia pré-exposição (PrEP), que reduz drasticamente o risco de transmissão do VIH/sida. O anúncio é uma nova esperança no combate à epidemia.

Trata-se do Apretude, que a FDA recomenda agora o seu uso em adultos e adolescentes com pelo menos 35 kg. É administrado com duas injeções com um mês de diferença e depois com uma injeção a cada dois meses.

De acordo com os estudos e ensaios clínicos que sustentam a decisão, levados a cabo com doentes a tomarem as opções atualmente disponíveis (em comprimidos), o Apretude mostrou capaz de reduzir o risco de infeção em 69% em homens e mulheres transgénero que fazem sexo com homens, e em 90% em mulheres que fazem sexo com homens.



De acordo com a diretora da FDA, Debra Birnkrant, o novo medicamento "vai ajudar indíviduos em situação de alto-risco e alguns grupos populacionais onde a toma de medicação diária [em comprimido, para impedir a transmissão do VIH] é um desafio ou nem sequer é uma opção".