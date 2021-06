A consulta pública do estudo de impacte ambiental tinha sido suspensa em dezembro durante cerca de um mês, pelo Ministério do Ambiente, na sequência da caçada.A declaração de impacte ambiental refere “que toda a área de implementação das centrais fotovoltaicas está inserida na Zona de Caça Turística da Herdade da Torre Bela”, mas, de acordo com o Estudo de Impacte Ambiental, “não estão em causa populações da fauna portuguesa”, não sendo possível transferi-las para áreas naturais. A APA diz tratar-se de espécies de caça “sem particular interesse de conservação”.