Aproveite as férias escolares com os melhores programas de verão para crianças e jovens

O mês de junho começou agora e não tarda as crianças estão de férias, aquela altura em que os pais levam as mãos à cabeça sem saber, tantas vezes, como entretê-los.



Se estiverem todos de férias – e os miúdos ainda não tiverem idade para revirar os olhos às ideias dos pais – é puxar pela criatividade e montar uma tenda no quintal ou na varanda, fazer uma caça ao tesouro no parque mais próximo, esculturas com plasticina caseira, casas para pássaros, escrever postais, brincar ao karaoke e aos quizzes em noites temáticas.









