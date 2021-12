Aproxima-se período difícil da pandemia da Covid-19, avisa Graça Freitas em entrevista

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, avisa que se aproxima um período difícil e apela à vacinação contra a covid-19, à responsabilidade nos comportamentos e ao uso dos autotestes.

Numa entrevista à Agência Lusa a propósito da época festiva que se aproxima e do aumento de casos de uma nova variante do vírus que provoca a doença covid-19, a Ómicron, já considerada de risco muito elevada, a responsável pede moderação e não coloca de lado o aumento de restrições, tudo dependendo da evolução da situação.

A pandemia de covid-19 e a nova variante, com uma grande capacidade de propagação, mas também o inverno, vão condicionar as festas de Natal e ano novo, alerta Graça Freitas, acrescentando que "tradicionalmente a última semana de dezembro e o mês de janeiro são períodos difíceis". Porque há o frio, existem os vírus e as festas nas quais as pessoas se tendem a juntar.