Ar quente de África deixa País em alerta

Pelo menos 12 distritos estão sob aviso amarelo ou laranja nos próximos dias, devido às temperaturas elevadas em Portugal Continental. Com o calor, sobe também o risco de incêndio rural e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou mais de 80 concelhos em risco máximo e quase 70 em risco muito elevado, sendo sábado o dia com maior perigo.Os termómetros deverão ultrapassar os 40 graus em várias cidades, nomeadamente no Interior Norte e Centro e no Alentejo, sendo esperados 46°C em Reguengos de Monsaraz e 45°C em Portel, Vidigueira, Mourão, Mértola e Serpa, as localidades mais quentes. “Esta situação deve-se ao transporte de uma massa de ar quente com origem no Norte de África e acaba por fazer com que as temperaturas aumentem um pouco por todo o País”, referiu Patrícia Gomes, meteorologista do IPMA, explicando que começará pelo Interior e estendendo-se até ao Litoral. A situação, que não é anormal, pois já se verificou noutras alturas, não deverá levar a novos máximos históricos: Amareleja, Moura, detém o recorde desde 1 de agosto de 2003, com 47,3°C. A temperatura elevada deve manter-se até domingo, esperando-se que as temperaturas comecem a descer na segunda-feira, mas com grande parte do território ainda com valores de temperatura máxima acima dos 30 graus.