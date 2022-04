Por falta de ambulâncias disponíveis, os primeiros meios de socorro para assistir Vítor Leitão, de 56 anos, o árbitro que morreu no passado sábado durante um jogo de futebol da Liga Inatel, demoraram 30 minutos a chegar ao Campo das Marotas, em Pontével, no concelho do Cartaxo. "Foi uma situação inadmissível, que nunca mais se deve repetir", disse ao Correio da Manhã João Xavier, presidente da equipa da casa, o Grupo Desportivo de Pontével.









Ver comentários