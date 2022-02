Arcebispo de Braga diz que Igreja quer "curar as feridas" dos abusos sexuais

O novo arcebispo de Braga, José Cordeiro, afirmou este domingo que a Igreja está a "sofrer muito" com a questão dos abusos sexuais, mas sublinhou que a aposta agora é "curar todas as feridas", através do apuramento da verdade.

Em conferência de imprensa, após ter tomado posse como novo arcebispo de Braga, José Cordeiro admitiu sentir "vergonha e humilhação" pelos abusos sexuais no seio da Igreja.

"O contexto é de cuidar de todos, cuidar de todas as feridas. É uma crise grande que vivemos mas a crise é de purificação, porque é a verdade que nos liberta e a verdade pode custar e estamos todos a sofrer com isto, mas é para que ela nos liberte e para que a Igreja seja um lugar acolhedor, um lugar seguro, um lugar de paz e de reconciliação", referiu.