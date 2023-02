Arcebispo de Évora anuncia que renúncia quaresmal será doada às vítimas do sismo na Turquia e na Síria

O arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, anunciou esta quarta-feira que a renúncia quaresmal deste ano na diocese alentejana será destinada às vítimas dos sismos que atingiram este mês a Turquia e a Síria.

Na sua mensagem de Quaresma, divulgada pela Arquidiocese de Évora, o prelado propôs aos fiéis da diocese alentejana que a renúncia quaresmal seja doada às "vítimas dos sismos que afetaram dramaticamente os territórios da Turquia e da Síria".

"Rezo com todos vós para que esta necessidade clamorosa e urgente de partilha obtenha de todos nós uma resposta empenhada e generosa", sublinhou.

Segundo Senra Coelho, a sensibilização para a renúncia estará a cargo das várias instituições católicas e "a recolha conseguida será enviada diretamente à Santa Sé, Roma, e colocada sobre o alto critério" do Papa Francisco para "o fim indicado".

"Que os nossos exercícios espirituais tradicionais da Quaresma tenham sempre presente o dom da paz para a humanidade, as intenções de comunhão com todas as vítimas das diversas violências, incluindo violência sexual, doméstica e perseguição religiosa", acrescentou.

O terramoto de 06 de fevereiro, com epicentro em território turco, e ao qual se seguiram várias réplicas, fez pelo menos 44 mil mortos e mais de 100 mil feridos na Turquia e na Síria, números ainda provisórios e que deverão continuar a aumentar.