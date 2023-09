O Papa Francisco volta a ser alvo de críticas da ala mais conservadora da Igreja. Em causa, a nomeação do arcebispo Victor Fernández para prefeito da Congregação para Doutrina da Fé, uma das mais importantes da Santa Sé.



Os conservadores lembram que o prelado argentino foi autor do livro ‘Cura-me com tua boca: a arte de beijar’, publicado em 1995, onde o então padre de Santa Teresita (Argentina) tece considerações sobre beijos e sexo, com imagens alusivas.









