Arcebispos de Braga e Santiago de Compostela debatem Caminho Minhoto Ribeiro

Os arcebispos de Braga e Santiago de Compostela vão estar juntos, no dia 17 de novembro, com o objetivo de promover o Caminho Minhoto Ribeiro, que liga as duas metrópoles e percorre, no troço português, a antiga estrada romana da Geira.Trata-se de uma conferência, no auditório Vita, em Braga, e que, para além dos prelados, envolve também os cabidos das duas catedrais, assim como as paróquias, as autarquias e as associações jacobeias.A iniciativa foi apresentada pelo deão do cabido da Sé de Braga e enquadra-se na área da pastoral do turismo, uma nova área de intervenção da arquidiocese."A nossa principal preocupação é que quem faz o caminho possa ter a marca do transcendente. Para nós não é um conta-quilómetros, para nós é uma vivência de fé", disse o cónego José Paulo Abreu.O historiador Cástor Pérez Casal, que realizou, ao longo de mais de vinte anos, a investigação do Caminho Minhoto Ribeiro, é o orador principal da conferência, que vai sentar lado a lado os arcebispos D. Julian Bárrio e D. Jorge Ortiga.A Sé de Braga é um ponto nevrálgico dos caminhos de Santiago, já que passam ali três importantes caminhos, e pretende criar uma capela dedicada ao apóstolo Santiago, só que a pretensão tem sido recusada pela Direção Regional de Cultura do Norte.