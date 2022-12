OPresidente da República prometeu este domingo interceder junto do Governo para que a freguesia de Abiúl, no concelho de Pombal, seja contemplada com os apoios definidos pelo Governo para os concelhos afetados pelos incêndios do verão. Em julho arderam 1123 hectares, o equivalente a 20 por cento do território da freguesia, de que resultaram prejuízos de 6,1 milhões de euros, sobretudo agroflorestais.









