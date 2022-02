Área Metropolitana do Porto vai elaborar plano de ação para fazer face à falta de água

A Área Metropolitana do Porto (AMP) comprometeu-se esta sexta-feira com a elaboração de um documento com medidas concretas, ainda que não vinculativas, a adotar pelos municípios, para fazer face à situação de seca que o país enfrenta.

O tema foi lançado a discussão esta sexta-feira, na reunião do Conselho Metropolitana do Porto (CmP), pelo seu presidente, Eduardo Vítor Rodrigues, que alertou para a necessidade de os municípios adotarem medidas concretas perante o cenário de seca que o país atravessa.

Tomando como ponto de partida o Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC), o autarca sugeriu aos restantes presidentes de câmara que se faça uma atualização deste documento, acrescentando a questão da água.

"Era altura de rever esse trabalho e transformá-lo em medidas concretas e acrescentar esse trabalho a temática da água", afirmou.

Embora não estando em causa o abastecimento de água público, para Eduardo Vítor Rodrigues, a AMP tem "obrigação" de ser coerente com a situação que o país está a viver, pelo que propõe que seja elaborado, nas próximas duas semanas, um pequeno "'draft' [rascunho]" com medidas, ainda que não vinculativas, a serem tomadas no conjunto da área metropolitana.

Este documento, que vai de encontro ao compromisso para a neutralidade climática assumido em novembro pelas áreas metropolitanas de 21 países europeus, serviria, por um lado, para nortear a ação dos municípios, e em simultâneo como "instrumento de negociação com o Governo", explicou o também autarca de Vila Nova de Gaia.

Numa intervenção que se sucedeu, o autarca de Santa Maria da Feira, Emídio Gomes, indicou que a abordagem a esta problemática deve não apenas centrar nas perdas e aproveitamento de águas pluviais, por exemplo para a rega de jardins, mas também na substituição da vegetação em jardins e parques por espécie não consumidoras de água.

Por outro lado, o autarca considera que a abertura de candidaturas a fundos para requalificação de faixas de floresta também poderia trazer vantagens neste combate.

Já a presidente da Câmara de Arouca, Margarida Belém, sublinhou a importância da educação ambiental, como instrumento "fundamental" na mudança de comportamentos.

De acordo com a informação prestada, o Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC) da Área Metropolitana do Porto "procura estabelecer um roteiro estratégico que facilite a adaptação da Área Metropolitana do Porto aos riscos climáticos, que coloque definitivamente as ameaças decorrentes dos riscos climáticos na agenda dos políticos, dos planeadores, e que crie um público muito mais 'engaged' e exigente nesta matéria".

Este roteiro procura conceber as linhas mestras que orientarão cada um dos municípios a selecionar as ações que terão de implementar para se adaptar individualmente aos riscos climáticos atuais e futuros, assim como aquelas em que deverão concatenar-se com outros municípios para otimizar os resultados do seu investimento.

Em entrevista à Lusa, em setembro do ano passado, a coordenadora científica do PMAAC, Ana Monteiro, lamentou que só Porto e Vila Nova de Gaia mostrem ação nesse âmbito.

O processo envolveu os 17 municípios que formam a AMP, mas Ana Monteiro só reconhece "consequências em dois municípios - no Porto e em Vila Nova de Gaia".

A Área Metropolitana do Porto compreende uma zona geográfica composta por 17 municípios contíguos, numa área aproximada de 2.040 quilómetros quadrados, com uma população residente a rondar 1.700.000 habitantes.