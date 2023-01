O Ministério da Educação (ME) anunciou na semana passada que ao propor o aumento do número de quadros de zona pedagógica (QZP) de 10 para 63, estas áreas geográficas, onde estão colocados cerca de 20 mil docentes, seriam muito reduzidas.



As distâncias máximas em cada QZP passariam de 240 km para apenas 50 km.









