O antigo cônsul de Portugal em Bordéus Aristides de Sousa Mendes, que salvou mais de 30 mil judeus do regime nazi durante a Segunda Guerra Mundial, recebeu ontem honras de Panteão Nacional, em Lisboa, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, entre outras figuras do Estado e familiares do homenageado.