Arouca corta cadeados do parque municipal

A câmara municipal de Arouca mandou cortar os cadeados que fechavam os portões de acesso ao parque municipal de Arouca.Segundo um comunicado da autarquia, foi pedido ao FC Arouca, clube da Liga, para permitir o acesso ao espaço para funcionar como parque de estacionamento da Feira das Colheitas."Os dirigentes do Futebol Clube de Arouca concretizaram assim a ameaça que haviam feito de impedir a utilização do Estádio Municipal, caso o Município não levasse a cabo um conjunto de obras reivindicadas pelo Clube e cuja realização é da sua exclusiva responsabilidade conforme estipulado no contrato de cedência de utilização de infraestruturas desportivas – Estádio Municipal de Arouca celebrado entre o Município de Arouca e o Futebol Clube de Arouca – Futebol SDUQ (cf. Cláusula 6.ª).", Por ler-se no comunicado.