Arouca tem maior ponte suspensa do Mundo e promete "nervoso miudinho"

Amaior ponte pedonal suspensa do Mundo abre esta quinta-feira em Arouca para residentes no concelho e na segunda-feira para o público em geral. Designada de 516 Arouca, devido ao número de metros de comprimento, ultrapassou a ponte Charles Kuonen, na Suíça, que tem 494 metros.Situada 175 metros acima do rio Paiva, liga as margens de Canelas e Alvarenga, dá acesso aos Passadiços do Paiva, e proporciona vistas espetaculares em todas as direções e através do gradil metálico do piso. "O nervoso miudinho existe sempre, ao início, mas depois passa com a espetacularidade da paisagem", disse Mónica Bernardo, técnica de turismo. A ponte atravessa o vale da Garganta do Paiva e localiza-se junto à Cascata das Aguieiras.Os moradores em Arouca podem adquirir um cartão-residente, por 5 euros, que garante livre-trânsito por três anos na ponte e Passadiços do Paiva. Para os outros visitantes, os preços variam entre os 10 € (6 aos 17 anos; +65 anos; e estudantes de todas as idades) e os 12 € (restantes adultos) pela travessia da ponte, com direito a aceder aos Passadiços do Paiva - percurso de mais de 8 km entre a praia fluvial do Areínho e a ponte de Espiunca. Há ainda packs familiares a partir de 30 €. O acesso está interdito a crianças abaixo dos 6. Margarida Belém, autarca de Arouca, justifica o preço com a "experiência exclusiva proporcionada pela ponte, implantada num território natural valioso e protegido". Custou 2,3 milhões de euros, comparticipados pela União Europeia.