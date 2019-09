Arqueólogos acreditam ter descoberto igreja medieval na Guarda

Os arqueólogos pensam ter encontrado durante escavações realizadas no Castro do Jarmelo, na Guarda, a estrutura de uma igreja medieval.De acordo com o arqueólogo responsável pelos trabalhos, Tiago Ramos, esta estrutura poderá pertencer à Igreja de Santa Maria. No entanto estão a ser analisados os elementos para aferir a sua origem."Temos um elemento de uma janela que será datado do século X/XI, mas faltam-nos alguns dados para podermos aferir que é do século X/XI, ou que é do século XIII, que é quando temos a documentação inicial da Igreja de Santa Maria".Foram ainda encontradas lajes de granito e materiais cerâmicos.