A Arquidiocese de Braga (AB) avançou para os tribunais para reclamar a posse do Parque de S. João da Ponte e perdeu em todas as instâncias. A última derrota foi no Supremo Tribunal de Justiça, num acórdão com a data de 11 de maio, assinado pelos juízes Oliveira Abreu (Relator), Nuno Pinto Oliveira e Ferreira Lopes.









