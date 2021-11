A igreja do Cachão em Frechas, no concelho de Mirandela, foi penhorada por causa de uma dívida de 30 mil euros a um arquiteto. A dívida com mais de 10 anos é referente ao projeto para uma nova igreja que nunca chegou a ser construída.









Foi há mais de 10 anos que o padre Abel Maia, na altura pároco da freguesia de Frechas, mandou executar um projeto para a construção de uma nova igreja na freguesia do Cachão. O trabalho de arquitetura no valor de mais de 27 mil euros nunca foi pago e o arquiteto avançou para o tribunal para efetuar a cobrança coerciva.

O valor da dívida já ascende a mais de 30 mil euros, por causa dos juros. A penhora foi executada no dia 17 de novembro. No dia 20, o presidente da Junta de Frechas e o atual pároco João de Brito reuniram-se com a agente de execução e o templo pode reabrir, mas só depois de o padre ficar como fiel depositário.









Em comunicado distribuído pela aldeia, o pároco descansou os fiéis afirmando que já estavam em curso negociações para ser resolvido o processo judicial e assim a igreja pode permanecer aberta.

Entretanto, a Comissão Fabriqueira – organismo que cuida da administração da igreja –, que desconhecia o assunto, por ter sido tratado pelo padre, presidente da referida comissão, viu a sua conta bancária, onde havia cerca de 17 mil euros, ser congelada.





A obra que era desconhecida de todos, até da Comissão Fabriqueira, nunca arrancou e o padre mudou de paróquia. Foi nessa altura que informou que iriam ter uma nova igreja.