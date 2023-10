Os serviços do Ministério Público do Tribunal da Relação de Guimarães arquivaram a queixa do juiz Ivo Rosa contra o procurador Carlos Casimiro, responsável pela investigação do caso EDP, que surgiu após denúncia de Manuel Pinho. O ex-ministro acusou o procurador de dizer que decisões de Ivo Rosa são resultado “do seu traumatismo em ser homossexual”. Segundo o despacho, o procurador-geral-adjunto Jorge Mariano decidiu arquivar o processo, elogiando o “percurso profissional impoluto e credor de fundados elogios” de Carlos Casimiro e apontando o dedo para o “desabrido”, “destempero, desafio e agressividade” de Manuel Pinho.