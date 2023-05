O processo disciplinar aberto a um cirurgião do Hospital Amadora-Sintra, na sequência da denúncia de alegadas más práticas em cirurgias naquela unidade, foi arquivado. No parecer do instrutor do processo, de 27 de abril, é proposto que no futuro a ficha clínica dos doentes deve conter “de forma sucinta e clara a razão de ciência do ato cirúrgico, sobretudo quando existirem mais opções”.









