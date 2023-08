Arranca este domingo a obra que visa repor os antigos sentidos de trânsito nas ruas laterais da Avenida da Liberdade, em Lisboa. A autarquia reconhece que a empreitada, com um valor de 522 mil euros, terá impactos negativos na circulação automóvel e no comércio local e por isso a realização dos trabalhos irá decorrer em quatro fases, devendo a obra ficar concluída no final do próximo mês.









