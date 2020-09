O arranque da epidemia em Portugal foi marcado pela disseminação de variante do SARS-CoV-2 com uma mutação específica, vinda de Itália a 20 de fevereiro, e que atingiu o Norte e Centro. Conclusão faz parte de estudo coordenado pelo Instituto Ricardo Jorge, esta segunda-feira divulgado na conferência de imprensa que acompanha a pandemia no País.Na sessão, o secretário de Estado da Saúde foi questionado sobre o ajuntamento no aeroporto de Lisboa, domingo, e disse esperar que tenha sido “pontual”. Lacerda Sales aproveitou para anunciar que o cartão de localização de passageiros de aviões, que permite rastrear casos, vai ser totalmente digital a 9 de outubro.