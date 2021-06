ARS Norte confirma demissão de diretora de ACES do Porto e avança Miguel Azevedo como substituto temporário

Conselho Clínico e de Saúde do ACES do Grande Porto.

Em 2012, Maria Dulce Pinto, acabaria afastada de funções por ter apresentado um currículo com falsas habilitações. por ter apresentado um currículo com falsas habilitações.

O Ministério da Saúde avançou esta sexta-feira que Maria Dulce da Silva Pinto, diretora executiva do agrupamento de centros de saúde (ACES) do Porto Oriental, pediu demissão do cargo após a instauração de um processo de inquérito a alegada vacinação indevida.Ao que oapurou, a ARS Norte já aceitou o pedido de demissão e avança como susbituto temporário o nome de Miguel Azevedo, que era, até então, presidente doEm causa está a vacinação de jovens de 18 anos antecipadamente na região, como foi o caso da filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, Francisca Cerqueira Gomes. Esta já não é, no entanto, a primeira polémica em que a enfermeira, que já vai no segundo mandato à frente da ACES, se vê envolvida.