A ‘Flôr da Praia Azul’, a última embarcação de arte xávega ainda ativa na praia do Pedrógão, em Leiria, vai interromper a atividade no final deste ano, caso não haja mais apoios disponíveis. Quem o garante é o mestre do barco, André Antunes.“Há 14 anos, juntámos seis amigos e criámos uma parceria entre nós, para não deixar morrer a arte xávega”, disse ao Correio da Manhã.